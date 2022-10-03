ABD'li bir adam, 92 katrilyon dolarla iki dakikalığına dünyanın en zengin insanı oldu
ABD'li bir adam, PayPal hesabına yanlışlıkla 92 katrilyon dolar yatırılınca kısa bir süreliğine dünyanın en zengin insanı oldu.
Uluslararası çevrimiçi para transfer sistemi PayPal sıradışı bir olaya sahne oldu. 56 yaşındaki Chris Reynolds, Paypal'ın kendisine yanlışlıkla '92 katrilyon dolar'dan fazla para yatırdığını görünce şoka girdi.
PayPal, yaptığı bu hata sayesinde Reynolds'ı, 2 dakika boyunca dünyanın en zengin adamı ve ilk dolar katrilyoneri yaptı.
"BİRİLERİNİN CANI SIKILMIŞ OLSA GEREK"
Delaware County'den Reynolds, CNN'e demecinde, “İlginç bir olay... Birilerinin canı sıkılmış olsa gerek" ifadelerini kullandı.
Reynolds, daha önce PayPal'da kazandığı en büyük miktarın bir kaç eski lastik satarak elde ettiği bin dolar olduğunu söyledi.
"KATRİLYONLARCA BORCUM VAR SANDIM"
Reynolds ayrıca, "İlk başta katrilyonlarca borcum olduğunu düşündüm" dedi.
Parayı elinde tutabilseydi ne yapardı diye sorulduğunda ise ulusal borcu ödemek için kullanacağını söyleyen Reynolds, ardından ABD'nin Philadelphia eyaletinden bir beyzbol takımı olan "Philies'i satın alırdım" dedi.
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