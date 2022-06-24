ABD'li dini liderler Biden'a çağrıda bulundu: İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na dönülsün

24 Haziran 2022 Cuma, 16:53

ABD'de 25 dini liderden oluşan bir grup, yayımladıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na dönme çağrısında bulundu.

Ulusal Mevzuat Dostları Komitesi (FCLN) öncülüğündeki grup tarafından yapılan açıklamada, "İran ile ABD arasında müzakerelerin çöküşün eşiğinde olduğunu, savaş ve nükleer silahların yayılması riskini artırdığını öne süren son haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

Anlaşmaya geri dönüşün "Orta Doğu'da barış, diplomasi ve istikrar için önemli bir zafer olacağı" savunulan açıklamada, buna ek olarak yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programını durduracağı öne sürüldü.

Açıklamanın bazı Yahudi liderler de dahil çoğu Hristiyan liderlerden oluşan geniş bir koalisyon tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.