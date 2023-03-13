ABD'li ilaç devinden 43 milyar dolarlık kanser yatırımı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:09

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:09

ABD'li ilaç üretcisi Pfizer Inc, kanser tedavisi çalışmalarını genişletmek amacıyla kanser tedavisi üzerinde çalışmalar gerçekleştiren ABD'li biyoteknoloji firması Seagen Inc'i, yaklaşık 43 milyar dolara satın aldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Pfizer, Seagen'i hisse başına 229 dolar nakit karşılığında, yani Seagen'in hisselerini yüzde 32.7 primle satın aldı.

Pfizer'ın 2009'da Wyeth'i 67 milyar dolara satın almasından bu yana şirketin en büyük satın alma anlaşması olan bu anlaşmanın sonucunda Pfizer, çalışmalarına onaylı dört kanser tedavisi ekledi.

Pfizer'ın çalışmalarına eklediği kanser tedavileri 2022'de yaklaşık 2 milyar dolarlık satışa ulaşmıştı.

Refinitiv verilerine göre, analistler söz konusu kanser tedavilerinin satışlarının 2025 yılına kadar ikiye katlanmasını bekliyorlar.

Seagen'ın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 23 yükseldi.