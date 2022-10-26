ABD'li komutandan itiraf: Ukrayna için yeterli kaynağımız yok
Eski ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Ukrayna için yeterli hava savunma sistemine sahip olmadığını söyledi.
Eski ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Ben Hodges, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ben Hodges, ABD'nin, Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacak imkanlara sahip olmadığını söyledi.
Hodges, "Tüm Avrupa'nın hava savunması için yeterli kaynağımız yok. Son sekiz ayda, gereksinimlerin tahmin edilenden çok daha ciddi olduğunu öğrendik" dedi.
ABD hava savunma sistemlerinin, Rus füzelerini engellemek için yetersiz olduğunu belirten Hodges, Batı'nın daha uygun hava savunma sistemleri arayışına gireceğini umduğunu dile getirdi.
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