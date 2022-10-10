ABD'li Kongre Üyesi'nden Biden'a sert tepki: Zelenski'ye borçlu olabilir, fakat ABD ona hiçbir şey borçlu değil
ABD'li Kongre Üyesi Paul Gosar, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'ya yardım ettiği için suçlu olarak nitelendirdi.
ABD Kongre Üyesi Paul Gosar, Washington yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri desteği eleştirdi.
Paul Gosar, Twitter hesabından yayınladığı mesajda ABD Başkanı Joe Biden'e sert tepki gösterdi.
Gosar, Rusya-Ukrayna savaşını kastederek, "Karışmamamız gereken bir savaşı finanse etmemek için artık daha fazla dış yardım yapmamalıyız" dedi.
Gosar, "Biden ve suç ailesi, Zelenski'ye borçlu olabilir, fakat ABD ona hiçbir şey borçlu değil" ifadelerini kullandı.
Daha önce de Kongre Üyesi Matt Rosendale, ABD'nin, Ukrayna'yı mali açıdan desteklemek için parasının olmadığını savunmuştu.
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