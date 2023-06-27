ABD'li milyarder James Crown yarış kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:44

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:44

ABD'li milyarder iş insanı James Crown, Colorado'daki bir yarış pistinde bariyerlere çarpan tek araçlı kazada hayatını kaybetti.

The Colorado Sun'ın haberine göre 70 yaşındaki Crown, üstlendiği pek çok görevin yanı sıra aile şirketi olan Henry Crown and Company adlı yatırım şirketinin başkanlığını ve genel müdürlüğünü yürütüyordu.

JPMorgan yönetim kurulunda görev yapmanın yanı sıra General Dynamics'te de yönetim kurulu üyesiydi.

Crown, 1990'ların başından bu yana JPMorgan'ın yönetim kurulunda görev yapıyordu.

Bir aile temsilcisi basına, yaptığı açıklamada "Crown ailesi Jim Crown'un ani vefatından derin üzüntü duymaktadır. Aile bu zor zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2014 yılında Crown'u Başkan'ın İstihbarat Danışma Kurulu'na atamıştı.