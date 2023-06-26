Eski ABD'li asker Gunner: Komutanlarım OnlyFans'te abonem oldu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:41

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:41

Eski ABD'li asker Taylor Gunner, oyun ve içerik üretici haberleri sitesi Dexerto'da geçen hafta yayımlanan röportajında OnlyFans'a giriş hikayesini de anlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, eski erkek arkadaşı hayatındayken swinger'ı (eş değiştirme) denediklerini söyleyen Gunner, bu sırada çıplak fotoğraflarının eski sevgilisi tarafından Twitter'da paylaşıldığını öğrendiğini açıkladı. İçerik üretici, hesabı ve vücuduna yapılan iltifatları görünce "şaşırdığını" ifade etti.

Kısa bir süre sonra erkek arkadaşından ayrılan Gunner, hesapta paylaşım yapmaya devam etti. ABD Donanması'nda görev yapmış olan eski denizci, takipçilerinin de teşvikiyle OnlyFans açtığını söyledi.

Gunner, hayran kitlesine dair şöyle konuştu:

"Askeri içerikleri seven, emekli askerlerden oluşan çok büyük bir hayran kitlem var. Çünkü içeriklerim otantik ve gerçek."

İnsanların askerdeyken kurduğu fantezileri canlandırdığını söyleyen Gunner, aboneleri arasında eski komutanlarının ve yüksek rütbeli bazı askerlerin de olduğunu sözlerine ekledi.