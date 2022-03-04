ABD'li senatör Graham'den 'Putin'e suikast' iması
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.
Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.
Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022
The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.
You would be doing your country - and the world - a great service.
AA'nın haberine göre; olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz" çağrısında bulundu.
Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.
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