ABD'li senatör: 'Türkiye en kalıcı tehdit'
ABD'li Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en “kalıcı tehdidi” temsil ettiğini söyledi.
ABD'li Senatör Bob Menendez, cuma günü Atina Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en “kalıcı tehdidi” temsil ettiğini söyledi.
Atina Üniversitesi'nde fahri doktora verildikten sonra yaptığı konuşmada Menendez, “ABD'nin, Erdoğan'ı sorumlu tutmasını bekliyorum. NATO müttefiki olmasına rağmen Türkiye, kışkırtıcı uçuşlarla Yunan egemenliğine meydan okuyor. Bu, bir NATO ülkesinden kesinlikle kabul edilemez bir davranış” açıklamasında bulundu.
Menendez ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "korkunç ekonomik başarısızlıklarını saptırmak amacıyla saldırgan davranıyor" dedi.
ABD'li senatör, Rusya hakkındaki ise "Akdeniz'e askeri erişimi güvence altına almaya çalışmasının, Avrupa'nın güney kanadını tehdit etmek için bir araç" ifadesinde bulundu.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Kırıkkale'de korkunç kaza: Çift öldü, oğulları yaralı
- Eminönü-Alibeyköy hattının açılacağı tarih belli oldu
- Peker'den yeni paylaşımlar
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran
- 'Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip...'