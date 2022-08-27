ABD'li senatör: 'Türkiye en kalıcı tehdit'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:28

ABD'li Senatör Bob Menendez, cuma günü Atina Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en “kalıcı tehdidi” temsil ettiğini söyledi.

Atina Üniversitesi'nde fahri doktora verildikten sonra yaptığı konuşmada Menendez, “ABD'nin, Erdoğan'ı sorumlu tutmasını bekliyorum. NATO müttefiki olmasına rağmen Türkiye, kışkırtıcı uçuşlarla Yunan egemenliğine meydan okuyor. Bu, bir NATO ülkesinden kesinlikle kabul edilemez bir davranış” açıklamasında bulundu.

Menendez ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "korkunç ekonomik başarısızlıklarını saptırmak amacıyla saldırgan davranıyor" dedi.

ABD'li senatör, Rusya hakkındaki ise "Akdeniz'e askeri erişimi güvence altına almaya çalışmasının, Avrupa'nın güney kanadını tehdit etmek için bir araç" ifadesinde bulundu.