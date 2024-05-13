ABD'li Senatörden İsrail çıkışı: Açık çek verme zorunluluğumuz yok

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, İsrail'e silah satışına ilişkin "Herhangi bir müttefikimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok" dedi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:42
ABD'li Senatörden İsrail çıkışı: Açık çek verme zorunluluğumuz yok
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ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemesinin ardından CNN'e açıklamalarda bulundu.

Senatör, "Herhangi bir müttefikimize askeri destek için açık çek verme zorunluluğumuz yok" ifadesini kullandı.

Biden'ın kararını desteklediğini vurgulayan Murphy, "Biden'ın, İsrail'e söylediği şey şu, sizinle müttefik olacağız ancak sivil kayıpların ve yaşanan insani felaketin uzun vadede Hamas'ı daha da güçlendireceğini, İsrail'in yeniden saldırıya uğrama ihtimalini artıracağını anlamalısınız" diye konuştu.

Murphy, İsrail'e desteğin süreceğinin altını çizerek, "Ancak bu durumda Refah'a binlerce sivilin ölümüne sebep olacak bir kara operasyonuna onay veremeyiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemiş, Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.


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