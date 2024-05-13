ABD'den İsrail'e uyarı: Büyük bir saldırıya karşıyız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı oldukları mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:45
ABD'den İsrail'e uyarı: Büyük bir saldırıya karşıyız
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Blinken, Hamas'ın yenilmesi konusunda İsrail ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Gazze ve Refah'taki son durumu da İsrailli bakanla değerlendiren Blinken, ABD'nin, İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesine karşı olduğu şeklindeki pozisyonunu yineledi.

Blinken ayrıca, Gallant'tan, Gazze'deki sivillerin ve insani yardım görevlilerinin hedef alınmamasını, bölgeye insani yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.


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