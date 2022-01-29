ABD'li yetkililer Reuters'a açıkladı: Rusya’nın kan bankası ve tıbbi destek sınırda

29 Ocak 2022 Cumartesi, 15:33

ABD-NATO-AB-Rusya-Ukrayna- hattında açıklamalar arka arkaya gelirken, İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer endişe yaratan bir açıklamada bulundu.

Reuters’a konuşan üç ABD’li yetkili, Rusya’nın yakın bir zaman içerisinde Ukrayna’ya askeri müdahale gerçekleştirebileceğini söyledi. Yetkililer bunun gerekçesi olarak da Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın noktalara kan bankası ve diğer tıbbi sistem ve gereçlerin getirilmesini gösterdi.Uzmanlar, Rusya’nın bu adımının arkasında işgal etme planlarının yattığını açıklarken, “Rusya Ukrayna’yı işgal ederse ve çatışmalarda yaralananlar olursa, Rusya hemen sınırın yakınında yaralılara müdahale etmeyi planlıyor” yorumunu yaptı.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdığı kaydedilirken, Kremlin’den “işgal olmayacak” açıklamalarına rağmen Batı ülkeleri Moskova’nın bu yönde bir adım atacağını yönünde yorumlar gelmeye devam ediyor.

PENTAGON: ÇATIŞMA KAÇINILMAZ DEĞİL

Sözcü'de yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hala alan olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya’ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir” dedi.

8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYI

Bakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü’nün bir parçası olacağını vurguladı.

Milley, Rusya’nın geri adım atması gerektiğini belirterek, Ukrayna sınırında ve Rusya’nın tek Avrupalı müttefiki olan Belarus’ta 100 binden fazla Rus askeri bulunuyor. Ukrayna, Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi ve 44 milyonluk bir nüfusa sahip. Eğer savaş patlak verirse sivil nüfus çok büyük zarar görecektir dedi.

TATBİKAT İÇİN YIĞILMA SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatları Belarus’ta devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlara ilişkin son bilgileri paylaştığı açıklamasında, “Tatbikatta yer alan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birimleri, Belarus Cumhuriyeti’ne yeniden konuşlandırmaya devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından personel, standart teçhizatla bir dizi görevi yerine getirecek ve teçhizatların bakımını yapacak. Hava savunma eğitimi muharebe görevini üstlenecekleri belirtilen alanlara ilerleyecek” denildi.

Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatının ilk ayağı 9 Şubatta, ikinci ayağı ise 10-20 Şubatta yapılacak.

GERİLİM 2014’TEN BERİ DEVAM EDİYOR

2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya, bölgede gerilimi artırmıştı. Moskova yönetimi o zamandan beri Ukrayna güçleri ile çatışan Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemeye devam ediyor.