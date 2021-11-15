ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Karadeniz'den ayrıldı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:27

ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi dün Karadeniz'den ayrılmıştı. Bugün 6. Filonun Amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.



ASKERLER AĞIR SİLAHLAR İLE NÖBET TUTTU

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Amiral gemisinin güvertesinde bazı askerler boğazı seyrederken bazıları da Boğaz'ın fotoğrafını çekti.

12 gün sonra Karadeniz'den ayrılan savaş gemisi yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA

ABD Donanması sabah saatlerinde resmi Twitter hesabından geminin Karadeniz'de NATO müttefiki ve ortaklarıyla operasyon ve tatbikatlarını tamamladığı ve Akdeniz'e doğru yol aldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu birliklerinin Karadeniz sularına giren ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin eylemlerini takibe aldığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere pek çok üst düzey yetkili ABD Donanmasının Karadeniz'deki varlığına ilişkin sert eleştirilerde bulunmuştu.