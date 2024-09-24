ABD'nin batı kıyısında Rus bombardıman uçakları uçtu

Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:07

Güncelleme: 24.09.2024 - 15:07

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.