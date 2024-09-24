ABD'nin batı kıyısında Rus bombardıman uçakları uçtu

Rusya’nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı bildirildi.

ABD'nin batı kıyısında Rus bombardıman uçakları uçtu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:07

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.


Etiketler: #Rusya #ABD

İlgili Haberler

Ermenistan savunma işbirliğinde Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile Çin, Hindistan ve Güney Kore'ye yöneliyor

Ermenistan savunma işbirliğinde Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile Çin, Hindistan ve Güney Kore'ye yöneliyor
Rusya'dan Karadeniz'de hava tatbikatı

Rusya'dan Karadeniz'de hava tatbikatı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya gidiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler