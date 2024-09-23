Rusya'dan Karadeniz'de hava tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait savaş uçaklarının, Karadeniz üzerinde "düşman güçlere" ait insansız hava aracı (İHA), insansız hücumbot ve deniz çıkartma unsurlarına yönelik tatbikat yaptığını duyurdu.

Rusya'dan Karadeniz'de hava tatbikatı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:07

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta, Su-30SM savaş uçaklarının düşman güçlere ait İHA, insansız hücumbot ve deniz çıkartma unsurlarının tespiti ve imhası görevlerini yerine getirmek için Karadeniz semalarında sorti gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, hem gündüz hem de gece saatlerinde yapıldığı belirtilen tatbikattaki görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Tatbikatta yer alan uçakların 13 bin metreden fazla yükseklikte uçuş yaptığı aktarıldı.


Etiketler: #Rusya #karadeniz

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