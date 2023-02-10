ABD’nin deprem yardımı bahanesiyle uçak gemisi gönderme talebine tepki: ‘Silah gücüyle desteğe gelinmez’

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 07:40

Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi. Söz konusu uçak gemisi ise güvenlik endişeleri açısından tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Cumhuriyet’e konuştu. Uçak gemisinin Türkiye’nin talebine göre hareket edeceğini belirten Gürdeniz, “Eğer Ankara, ABD’den ek deprem desteği talep ederse uçak gemisinin Pentagon tarafından Akdeniz’de Türkiye’ye yaklaşma emrinin verileceği belirtiliyor. Burada çok güçlü bir ‘eğer’ var” dedi. Geminin halihazırda Güney Ege’de bulunduğunu anlatan Gürdeniz, “Buradan İskenderun Limanı’na saatler içerisinde gidebilir. Depremle mücadele görevi ve depolanmış malzemesi olmayan bu geminin mevcut konjonktürde İskenderun Körfezi’ne girmesi kamuoyunun hassasiyeti nedeniyle fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.

“Savaş gücüyle deprem desteğine gelinmez” diyen Türkşen ise “Uçak gemisi tek başına dolaşan bir unsur değil. Yanında onu koruyacak diğer elemanlar da geliyor. ABD’nin çok iyi niyetle yardım sağlayacağını düşünmüyorum. Yarın öbür gün bir bahane bularak ‘Bu bölgede güvenlik zafiyeti var, biz de size NATO gücü olarak yardımcı olacağız’ şeklinde bir girişimde bulunarak olayı olmadık bir tarafa çekebilirler” dedi. Mevcut durumda enkazdan sadece “mucize” çıkabileceğinin altını çizen Türkşen, “Bundan sonra artık enkaz kalkacak. Uçak gemisi gelip de enkaz mı kaldıracak? Bunun dillendirilmesine bile gerek yok. Türkiye’nin böyle bir şeye ihtiyacı da yok” diye konuştu.

KOMŞU ÖRNEĞİ

Son olarak “Felaketin üstünden 4 gün geçmiş ABD neden şimdi uçak gemisi gönderiyor” sorusunu yönelten Türkşen, “Yunanistan ile biz sürekli bir mücadele halindeyiz ama bir yardım olacaksa onların yaptığı şekilde olması lazım” dedi.