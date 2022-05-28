ABD'nin hava saldırısında ailesini kaybeden Afgan kız yaşadığı travmayı atlatamıyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:01

Saldırıda aldığı ağır yaralar, geçirdiği travma ve tüm ailesini kaybetmenin acısıyla psikolojik sorunlar yaşayan Kafiye Muhammedi, 15 yaşında olmasına rağmen akranları gibi değil 6-7 yaşlarındaki çocuklar gibi görünüyor.

ABD birliklerinin, evlerine düzenlediği hava saldırısında anne, baba, 8 kız ve 4 erkek kardeşini kaybeden Muhammedi, ergenlik dönemine gelmesine rağmen hala konuşamıyor.

Kafiye ve beraber yaşadığı 82 yaşındaki dedesi her hafta ailesinin mezarına giderek dua ediyor.

ABD'DEN TAZMİNAT İSTİYOR

Olayın üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hala bu konuda bir soruşturma yapılmadığından şikayetçi olan kurbanların yakınları, AA muhabirine konuştu.

ABD'nin hava saldırısını "savaş suçu" olarak niteleyen kurbanların yakınları, ABD'den tazminat istiyor.

Kafiye Muhammedi'nin dedesi Abdul Hamid Muhammedi, oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmenin acısını hala yaşadığını söyledi.

ABD askerlerinin 2007 yılında sabah 05.45 sularında evlerine hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Muhammedi, saldırıda oğlu, gelini ve 12 torununu kaybettiğini belirtti.

Muhammedi, "Saldırı sırasında Kafiye henüz yaşını doldurmamış çocuktu ve beşikte uyuyordu. Ağır yaralı kurtuldu. Defalarca Helmand ve Kandahar'da tedavi ettirdik ancak yaraları iyileşse de Kafiye hala konuşamıyor, büyüyemiyor ve psikolojik sorunlar yaşıyor" diye konuştu.

O günden bu yana saldırının hükümet yetkilileri tarafından soruşturulmadığından şikayetçi olan Muhammedi, Taliban'ın artık bu konuda bir adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Dede Muhammedi, olayın soruşturulup faillerinin cezalandırılmasını ve öldürülenler için tazminat ödenmesini istediklerini vurguladı.

Olayın yaşandığı geceyi asla unutamadığını aktaran Muhammedi, "Saldırıdan hemen sonra dışarıya çıktım oğlumun evi dumanlar içindeydi. Hemen koşarak gittiğimde de topraklara gömülmüş cesetlerle karşılaştım. Oğlum, gelinim ve torunlarımın cansız bedenlerini kendi ellerimle toprak altından çıkartarak defnettim. Bu bana çok acı veriyor" ifadelerini kullandı.

Oğlunun herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını belirten Muhammedi, çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü söyledi.

Muhammedi, her cuma akşamı torunu Kafiye ile oğlu ve torunlarının mezarını ziyaret ederek onlar için dua ettiklerini anlattı.

Artık torunu Kafiye'nin geleceğini daha çok düşündüğünü kaydeden Muhammedi, "En büyük arzum Kafiye'nin sağlığına kavuşup konuşması ve faillerin cezalandırılması" dedi.

EVE ÜÇ BOMBA ATILDI

Kafiye'nin amcası Fazıl Ahmad Muhammedi de kardeşinin evine ABD uçakları tarafından 3 bomba atıldığını ve böylece evin yerle bir olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası ailece psikolojik sorunlar yaşadıklarını anlatan amca Muhammedi, o günü hatırladıkça göz yaşlarına hakim olamadığını dile getirdi.

Muhammedi, "Olay sonrası ailece sorular yaşamaya başladık. Ben de kendi ailemle 10 yıl süreyle uzak bir köye göç ettim. Çünkü kardeşimin bombalandığı evini görünce dayanamıyordum hep bağırıp ağlıyordum" diye konuştu.

Fazıl Ahmad Muhammedi, Kafiye'nin geleceği için adalet ve tazminat istediklerini aktardı.

Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemediğini vurgulayan Muhammedi, saldırının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dertlerinin hala taze olduğunu sözlerine ekledi.