ABD’nin Kentucky eyaletindeki selde, 8 kişi yaşamını yitirdi
ABD’nin Kentuck eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 8’e yükselirken, eyaletteki 6 bölgede acil durum ilan edildi.
ABD’nin güneydoğusunda yer alan Kentucky’de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, Kentucky’nin doğusunda sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini belirtti.
6 bölgede acil durum ilan eden Vali Beshear, eyaletin doğu kesimini sular altında bırakan selin, onarılması yıllar alabilecek hasarlar bıraktığını söyledi. Beshear, "Şu anda Kentucky tarihindeki en kötü, en yıkıcı sellerden birini yaşıyoruz. Yüzlerce kişi evini kaybedecek" dedi.
Parklarda ve diğer tesislerde tahliye merkezleri açıldığını aktaran Besheari, "Bazı tesisler fırtınalardan etkilendiği için elektrik veya diğer bazı imkanlara erişimin olmayabilir. Sular altında kalan bölgenin bazı bölümlerinde içme suyu bulmak da zor olacak. Bu nedenle kamyonlarla içme suyu getirilecek” dedi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEVAM EDEBİLİR
Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kaldı. Çok sayıda ev suya gömülürken, selin sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale geldi. Mahsur kalanların kurtarılması için botlarla ve havadan başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentuck'nin doğusundaki kentlerde ve çevresinde şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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