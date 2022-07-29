ABD'nin San Francisco kentinde, maymun çiçeğinin yayılmasına karşılık olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco kenti yetkilileri, maymun çiçeğinin şehir genelinde yayılmasının artmasına karşılık dün olağanüstü hal ilan etti.
San Francisco Sağlık Yetkilisi Susan Philip, sağlık kuralları konusunda esnetme isterken, "Kaynaklarımızı halka en iyi şekilde hizmet etmek ve sağlığı korumak için kullanabilme esnekliği istiyoruz" dedi.
Philip, Covid-19 salgını sırasında verilen sağlık emirlerinden farklı olarak, bu ilanla herhangi bir kapatma ya da kısıtlama çağrısında bulunmayı planlamadığını vurguladı.
Kaliforniya eyalet senatörü Scott Wiener de, "Bu, San Francisco tarafından atılan çok önemli bir adım" dedi.
Çarşamba günü itibarıyla, kentte 261 kişide teyit edilmiş veya muhtemel maymun çiçeği enfeksiyonu bildirildi.
Eyalet sağlık yetkilileri, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini söyledi.
Philip, "Bildiğimiz kadarıyla, henüz teşhis edilmemiş daha fazla vaka var" dedi. San Francisco sağlık yetkilileri 3 Haziran'da şehirdeki bir hastada olası ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.
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