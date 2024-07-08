ABD’nin tepkisi ne olur?
Uluslarası ilişkiler uzmanı Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD’nin, olası Türkiye-Suriye normalleşmesine bakışını Cumhuriyet’e değerlendirdi.
ABD’nin bu sürecin kendi kontrolleri
dışında bir boyuta evrilmesinden
hoşlanmayacağını söyleyen Han,
“Karşımızda ittifak kurduğu terör
örgütü PKK/YPG ile nasıl bir işbirligi
götüreceğini kestiremeyen fakat
Irak ve Suriye sahasında İran’a karşı
etkinliğini koruma noktasında bu
işbirliğinin sağladığı
avantajları son derece
hoyrat kullanabilecek
bir ABD var. Bu önemli
bir problem” dedi.
Kasım ayındaki ABD
seçimlerinin süreci
etkileyeceğine belirten
Han, Trump’ın Suriye
sahasındaki operasyona çok sıcak
bakmayabileceği bir gerçek ama ABD
Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın
uzun zamandır sürdürdüğü bu
işbirliğinden bir anda vazgeçmesi de
çok beklenir değil” diye konuştu.
Han, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin 2254 sayılı kararını
anımsatarak, “O kararda barış
sürecinin Suriyeliler tarafından
sahiplenilip yürütülmesi ilkesi
mevcuttu. Ancak bu ilkeden
ilgili tarafl arın anladıkları farklı.
Türkiye ile Suriye arasında 2254
sayılı kararda belirtildiği şekilde
bir süreç başlarsa karara ABD’nin
atfettiği anlamın tam dışında bir
gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bunun da
ABD’nin işine gelmeyeceği aşikâr”
ifadelerini kullandı. Han, Suriye
rejiminin Türkiye ile yakınlaşmak
için acelesinin bulunmadığını da
sözlerine ekledi.
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