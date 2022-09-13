ABD'nin yaptırım listesindeki yetkililer istifa etti

13 Eylül 2022 Salı, 15:46

ABD yönetiminin, yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı 3 Liberyalı üst düzey yetkilinin istifa ettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'de yaptırım listesine alınan Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın Özel Kalem Müdürü Nathaniel McGill, Liberya Başsavcısı Sayma Syrenius Cephus ve Ulusal Liman İdaresi (NPA) Genel Müdürü Bill Twehway istifa etti.

Ülkede 3 üst düzey yetkilinin sunduğu istifa mektupları Devlet Başkanı Weah tarafından kabul edildi.

Liberya'da 3 üst düzey yetkili, kamuda yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 15 Ağustos'ta ABD tarafından yaptırım listesine eklemişti.

Bu olayın ardından söz konusu kişiler hükümet tarafından geçici olarak görevden alınmıştı.

Görevden alınan Özel Kalem Müdürü McGill mevkisini, Liberya'nın demokratik kurumlarının bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalamak ve kişisel kazanç için hükümet önceliklerini yıkmak için kullanmakla suçlanıyor.

Başsavcı Cephus'a ise cezai soruşturma şüphelileriyle yakın ilişkiler kurma ve davalarının düşürülmesini sağlama suçlaması yöneltiliyor.

Twehway'ın da NPA'daki konumunu, rüşvetle kendi kişisel servetini artırmak ve siyasi gündemini ilerletmek için kullandığı ifade ediliyor.