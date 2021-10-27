ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake kimdir?

27 Ekim 2021 Çarşamba, 11:11

1962 Arizona doğumlu olan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesine sahip.

Flake, 2001 yılında, Cumhuriyetçi Parti saflarında Arizona'dan Temsilciler Meclisi'ne seçilmeden önce liberal-muhafazakar eğilimlere sahip Goldwater Enstitüsü'nün başkanı olarak görev yapmaktaydı. Enstitü, 'charter' adıyla bilinen sözleşmeli okulların sıkı bir savunucusu. Bu noktada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün de ABD'de 140 civarındaki sözleşmeli okulu yönettiğini hatırlatmakta fayda var.

Valerie Straus imzasıyla 20 Temmuz'da Washington Post'ta yayımlanan bir habere göre, örgüt sadece Teksas'taki 46 okulu için ABD hükümetinden yılda 250 milyon dolar kaynak sağlıyor. Sözleşmeli okullar, örgütün varlığını sürdürmesini sağlayan temel gelir kalemlerinin başında geliyor. Flake'in geçmişte başkanlığını yaptığı Goldwater Enstitüsü, ABD'de sözleşmeli okulların kapatılmasıyla ilgili devam eden tartışmada, söz konusu okullara verdiği büyük destekle öne çıkıyor.

BİDEN DESTEKÇİSİ BİR CUMHURİYETÇİ

Flake, Cumhuriyetçi olmasına karşın eski Başkan Donald Trump'a yönelttiği sert eleştirilerle tanınıyor. Zira son seçimlerde Cumhuriyetçi çizginin dışına çıkarak açıkça Biden'ı destekledi ve Cumhuriyetçi Parti tarafından "sadakatsizliği nedeniyle" sert şekilde eleştirildi.

Jeff Flake, siyasi tercihini "Muhafazakar Cumhuriyetçi" şeklinde tanımlıyor. New York Times'a göre Flake, Senato'daki dördüncü en muhafazakar Senatör. Keza Amerikan Muhafazakar Birliği de verdiği %93'lük puanla Flake'in muhafazakarlığını teyit ediyor.

MORMON MİSYONERİ

Flake'in sicilindeki en önemli detaylardan biri de 1980'lerin başında, 'Mormonlar' adıyla bildiğimiz, 'İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi' için Güney Afrika ve Zimbabve'de misyonerlik faaliyeti yürütmüş olması. Aileden Mormon olan Jeff Flake'in büyük dedesi William, çok eşlilikten hapis yatmış ve oldukça tanınmış bir "öncü Mormon".

Mormonlar, başta ABD olmak üzere dünya çapında birlikte hareket eden milyonlarca müridin yanı sıra güçlü bir finansal ve idari yapıya sahip. Bir din kuruluşunun çok ötesinde, daha çok bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışan bu tarikat, sadece ABD politikası üzerinde değil, küresel politikalar üzerinde de oldukça etkili. Bütün bunların yanı sıra geleneksel olarak İsrail yanlısı bir tutuma sahip oldukları biliniyor.

Öyle ki Flake, Ağustos 2017'de "Amerikan devlet kurumlarının İsrail'e karşı boykotları teşvik etmesini veya bunlara katılmasını federal bir suç haline getiren ve devletlerin İsrail'e karşı boykotları destekleyen şirketlerle olan sözleşmelerini iptal etmesine olanak tanıyan" Boykot Karşıtı Yasa'nın sponsorluğunu yaptı.

IRAK İŞGALİNİ DESTEKLEDİ

Flake, Ekim 2002'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan Irak oylamasında işgale destek verdi. Flake, oylamanın ardından yaptığı konuşmada "Saddam Hüseyin'in sınırları aşma girişimini engellemeli miyiz yoksa onu yatıştırmalı mıyız? Neyse ki buradakilerin çoğu ve diğer organlar onu engellememiz gerektiği konusunda hemfikir. Sanırım hepimiz, şayet bunu yapmazsak, Saddam Hüseyin'in sahip olduğu biyolojik ve kimyasal silahların, bugün sahip olacağı nükleer silahlara ekleneceğini kabul ediyoruz" dedi. Saddam'a ait olduğu öne sürülen kitle imha silahları hiç bir zaman bulunamadı.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden bu yana işgale bağlı gerekçelerle 1.2 milyona yakın insan yaşamını yitirdi.