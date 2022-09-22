AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında olduğu öne sürüldü
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlıklarına başladı.
Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalar yapıyor.
Komisyon, hazırladığı yeni yaptırım paketi teklifini birkaç güne kadar AB ülkelerine sunacak.
Üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek.
AB'nin temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ham petrol tedarikinin aralıkta sona ermesi planlanıyor.
G7 ülkeleri, eylül başında Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı taahhüt etmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştı.
ABD, Avrupa ülkelerinin derhal Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını istiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise G7 ve AB'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler." ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim, dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.
Video Haberler
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Süleyman Soylu trolleri