AB'ye sığınmak isteyenlerin sayısı arttı

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:33

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez yapılan iltica başvuruları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Mayıs 2022'de 63 bin 105 kişi herhangi bir AB ülkesinde uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

Bu sayı Mayıs 2021'e göre yüzde 89, Nisan 2022'ye göre ise yüzde 17 artış anlamına geliyor.

Mayıs 2022'de ikinci kez iltica başvurusu yapanların sayısı da bir önceki aya göre yüzde 13, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artış gösterdi.

AB'de uluslararası koruma arayanlar arasında aylık olarak en çok artış Venezuelalılar arasında görüldü. Venezuelalıların sayısı bir ayda yüzde 32 artarak Mayıs 2022'de 4 bin 800'ü aştı.

En fazla başvuru ise Suriyelilerden geldi. Toplam 8 bin 25 Suriyeli Mayıs 2022'de bir AB ülkesinden iltica hakkı istedi.

Suriyelileri 7 bin 700 kişi ile Afganistanlılar takip etti. Üçüncü sıradaki Venezuelalıları 3 bin 535 kişiyle Kolombiya'dan, 2 bin 890 kişiyle Pakistan'dan AB'ye gelenler izledi.

En fazla başvuru yapılan AB ülkesi ise 13 bin 855 talebin kaydedildiği Almanya oldu. Almanya'nın ardından 10 bin 200 taleple İspanya, 9 bin 800 ile Fransa, 6 bin 450 ile İtalya geldi.

Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'dan AB ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayıları ise şubatta 2 bin 370, martta 12 bin 885, nisanda 1510, mayısta 1295 olarak kayıtlara geçti.