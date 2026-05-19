Acil durum ilan edilmişti... Ebola salgınında korkutan açıklama: 'Yayılma hızı ve boyutu çok endişe verici'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ebola salgınının yayılma hızı ve ulaştığı boyut nedeniyle büyük endişe duyduklarını söyledi.

Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi’nde konuşan Tedros, mevcut salgında şimdiye kadar en az 500 şüpheli Ebola vakası ve 130 şüpheli ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Tedros, buna ek olarak Uganda’nın başkenti Kampala’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden seyahat eden iki kişi arasında bir doğrulanmış ölüm ve bir doğrulanmış vaka bulunduğunu belirtti. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde 30 vakanın doğrulandığını ifade etti.

VAKA SAYISI HIZLA ARTABİLİR

DSÖ, Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınını" uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

DSÖ Başkanı, “Gözetim, temaslı takibi ve laboratuvar testlerinin güçlendirilmesiyle saha operasyonları genişledikçe bu rakamlar değişecektir” dedi.

Tedros, DSÖ Acil Durum Komitesi’nin Ebola salgınını değerlendirmek üzere salı günü toplanacağını duyurdu. Komite, DSÖ yönetimine teknik tavsiye ve öneriler sunan uluslararası uzmanlardan oluşuyor.

DSÖ’nün salgının daha fazla yayılma potansiyelinden kaygı duyduğunu belirten Tedros, bunun nedenleri arasında vakaların Uganda’daki Kampala ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Goma gibi yoğun nüfuslu kentlerde görülmesini gösterdi.

Salgının çatışmalardan etkilenen Ituri bölgesinde yayılmasının da risk oluşturduğunu vurgulayan Tedros, sağlık çalışanları arasında görülen vakaların hastane kaynaklı bulaş ihtimaline işaret ettiğini söyledi.