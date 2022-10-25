Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan teröristlerin iadesini talep etti

Adalet Bakanlığı, NATO Madrid Zirvesi'ndeki 'üçlü muhtıra' çerçevesinde Ankara'ya gelen Finlandiya heyetinden, terör örgütü mensuplarının iadesini talep etti.

DHA
25 Ekim 2022 Salı, 16:25
Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan teröristlerin iadesini talep etti
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Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusu sürecinde Türkiye ile imzalanan 'üçlü muhtıra' kapsamında Türkiye'ye heyet gönderdi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 'üçlü muhtıra' çerçevesinde kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti.

İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 6 saat sürdü.

Toplantıda Adalet Bakanlığı, Finlandiya’dan iadesi talep edilen terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.


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