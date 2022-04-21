Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yararlılar var

21 Nisan 2022 Perşembe, 12:53

Afganistan'da gün içinde 2 patlama meydana gelmişti. Patlamaya dair açıklamalar geldi.

AA'nın aktardığına göre, Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.

10 ÖLÜ, 40 YARALI

Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.

Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen iki saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.