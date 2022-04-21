Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yararlılar var
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camide patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Afganistan'da gün içinde 2 patlama meydana gelmişti. Patlamaya dair açıklamalar geldi.
AA'nın aktardığına göre, Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.
10 ÖLÜ, 40 YARALI
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.
Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen iki saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.
Video Haberler
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor