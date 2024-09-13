Afganistan'da en az 14 Şii'nin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan'da Şii Hazaralara yönelik gerçekleştirilen ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da en az 14 Şii'nin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 08:31

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya hesabındaki paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendi.

Afgan basınına göre, Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde öğle saatlerinde kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce Şii Hazaralara saldırı gerçekleşmişti.

NE OLMUŞTU?

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarılmıştı.

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedilmişti.

Afganistan yönetiminden konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.


Etiketler: #afganistan #DEAŞ #saldırı

İlgili Haberler

'Afganistan'dan çekilmenin bedelini ödüyoruz...' Trump'tan 3’üncü Dünya Savaşı uyarısı

'Afganistan'dan çekilmenin bedelini ödüyoruz...' Trump'tan 3’üncü Dünya Savaşı uyarısı
Afganistan'ı sel vurdu: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ı sel vurdu: En az 35 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü

Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler