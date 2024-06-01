Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü

Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki nehirde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:53
Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
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Afgan basınında yer alan haberlere göre, vilayetin Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun sabah saatlerinde Momand Dara ilçesindeki nehirde bir teknenin alabora olduğunu açıkladı.

Badlun, olayda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Badlun, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Teknenin alabora olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afganistan yönetiminin resmi haber ajansı Bahter ise teknede 25 kişinin bulunduğunu duyurdu.


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