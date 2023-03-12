Afganistan’da gazetecilere yönelik bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki gazetecilerin katıldığı etkinliğe düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

İHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 21:26
Afganistan’da gazetecilere yönelik bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
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Afganistan'da dün gazetecilerin katıldığı bir etkinlik sırasında Mezar-ı Şerif kentinde yer alan Tibian Kültür Merkezi’ne bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü IŞİD yayınladığı yazılı açıklama ile üstlendi. 

Öte yandan IŞİD, saldırıda Balkh Valisi Dawood Muzamil’i hedef almıştı. 

 


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