Afganistan’da gazetecilere yönelik bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki gazetecilerin katıldığı etkinliğe düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Afganistan'da dün gazetecilerin katıldığı bir etkinlik sırasında Mezar-ı Şerif kentinde yer alan Tibian Kültür Merkezi’ne bombalı saldırı düzenlenmişti.
Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk toplam 8 kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü IŞİD yayınladığı yazılı açıklama ile üstlendi.
Öte yandan IŞİD, saldırıda Balkh Valisi Dawood Muzamil’i hedef almıştı.
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