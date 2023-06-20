Afganistan'da, halk önünde ikinci idam

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ikinci defa halk önünde idam gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:09
Afganistan'da, halk önünde ikinci idam
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Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ikinci defa halk önünde idam gerçekleştirdi.

AFP’de yer alan habere göre, Afganistan’da 2021 yılının Ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ikinci kez halk önünde idam gerçekleştirildi.

Afganistan'da Taliban yönetimi ikinci kez ele geçirdikten sonra ilk kez 2022 yılında halka açık bir alanda idam cezası uyguladı. Taliban sözcüsü, Tajmir adlı bir adamın cinayet işlediğini itiraf etmesi üzerine, ülkenin batısındaki Ferah vilayetinde idam edildiğini açıkladı. Sözcü, cinayet kurbanının babasının hükümlüyü üç kez vurarak infaz ettiğini duyurdu.


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