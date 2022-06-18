Afganistan'da tapınaklara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi

Afganistan'da Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

AA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:23
Afganistan'da tapınaklara bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, Kabil'in Karte-i Pervan bölgesinde Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada tapınağın içine giren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı tapınakta Hindu ve Sih dini mensuplarının gerçekleştirdiği bir tören sırasında yapıldı. Taliban güçleri tapınağa giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Can kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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