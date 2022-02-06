Afganistan'dan teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında 5 Pakistan askeri öldü
Pakistan ordusu, Afganistan'dan teröristlerin saldırısı sonucu beş Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıya Pakistan'dan kınama geldi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan teröristlerin Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada beş Pakistan askerinin öldüğü, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılmasının kınandığı açıklamada, Pakistan’ın gelecekte geçici Afgan hükümetinin bu tür durumlara izin vermeyeceğini umduğu vurgulandı.
SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, saldırıyı kınarken, Taliban hükümetinden sınır ötesi terör saldırılarının kontrol altına alınmasına dair sözlerini tutmasını istedi.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya 2 Şubat'ta düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda dokuz asker ölmüş, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.
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