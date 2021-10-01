Afganlar evlerine geri dönüyor

01 Ekim 2021 Cuma, 17:17

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmiş ve ülke çapında milyonlarca Afgan, daha güvenli buldukları büyük şehirlere göç etmişti.

Bu süreçte başkent Kabil'in merkezindeki Shahr-e-Naw parkı, derme çatma çadırlarda korkunç sağlık koşullarında yaşayan binlerce aile için bir açık hava mülteci kampı haline geldi.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Afgan Gönüllü Kadınlar Derneği, Perşembe günü 1068 aileyi Kunduz bölgesine geri götürmek için otobüsler kiraladıklarını duyurdu.

Kunduz kasabasından kaçan 39 yaşındaki Hadi, Yahoo News'e demecinde, "Savaş nedeniyle taşınmak zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı. Ancak artık geri dönmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok [...] Artık bölgemiz daha güvenli" dedi.

"2,9 MİLYON AFGAN EVLERİNİ TERK ETTİ"

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi geçen ay itibariyle '634.800'den fazla Afganın ülke içinde yerlerinden edildiğini' kaydetti.

BM'ye göre, 2020'nin sonu itibariyle tahmini 2,9 milyon Afgan evlerini terk etti.