AFP: Türkiye’de ekonomik kriz yüzünden kitap almak lüks oldu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:55

Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle hemen hemen her ürünün fiyatı artarken kitap fiyatları da bu durumdan nasibini aldı.

Kitap üretiminde kullanılan kağıdın ithal edilmesi ve fiyatların dövize endeksli olması sebebiyle her geçen gün artan maliyetler, okuyucuları ve yayınevlerini zor durumda bıraktı.



Türkiye’deki yayın sektörüyle alakalı bir analiz yayımlayan Agence France-Presse (AFP), okuyucusundan yayıncısına kadar her kesimin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

“YAYINCILIK SEKTÖRÜ İTHALATA BAĞLI”



Konuyla alakalı AFP’ye konuşan Uluslararası İlişkiler bölümü doktora öğrencisi Gülfer Ulaş, “Okuduğum bölüm sebebiyle çok okuma yapmam gerekiyor. Okuma listemdeki kitapların bir kısmını internetten indirdiğim halde ayda yaklaşık 1000 lira harcıyorum” dedi.



Kitap fiyatlarının aşırı seviyede artmasının Türkiye’deki ekonomik krizin öngörülemezliğine örnek olduğuna dikkat çeken AFP, bu durumun alışverişten eğitime her alanda kendisini gösterdiğini vurguladı.



AFP, Türkiye’deki yayıncılık sektörünün tamamen kağıt ithalatına bağlı olduğuna değinirken, “Türkiye’deki yayıncılık sektörü, Erdoğan’ın 84 milyonluk yurttaşın üzerine saldığı ekonomik deneyinin kusurlarını net olarak gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla sert bir şekilde faiz indirme kararı alarak ekonominin kural kitabını yırtıp attığına dikkat çekildi.



HAM MADDE FİYATI ARTTI



AFP’ye demeç veren Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, bütün bu belirsizliğin insanları kitap almayı bir kenara bırakarak temel ihtiyaç maddelerine öncelik vermeye zorlayacağından korktuğunu söyledi.



Kitap fiyatlarının her baskıda değiştiğinden bahseden Hepkon, “Diyelim ki 30 liraya mal olan bir kitap yayınlıyorsunuz ve iyi satıyor. Bir hafta sonra ikinci baskıya girdiğiniz vakit fiyat 35 liraya çıkmış oluyor. Daha sonra ise üçüncü ve dördüncü baskının ne kadara mal olacağını yalnızca Allah biliyor” diye konuştu.



Haberde görüşlerine yer verilen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, koronavirüs pandemisinin neden olduğu küresel tedarik zincirindeki kesintilerin kağıdın ham maddesinin fiyatını artırarak sektörün sorunlarına katkıda bulunduğunu söyledi.



KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

AFP, ülkedeki kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve kapatılmasının sebebiyle Türkiye’nin ham madde ithal etmek durumunda kaldığını bildirdi. Kocatürk, “Türkiye, kağıdı stratejik bir varlık olarak görmemenin bedelini ödüyor” dedi.



Haberde, Türkiye’deki yayınevlerinin gelecek yıl riskleri azaltmak amacıyla daha az kitap basacakları belirtilirken Hepkon, “Kültür, yiyecek kadar önemlidir ve belki de ekonomik sıkıntıların üzerine eğilecek eğitimli insanlara şimdi daha çok ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

