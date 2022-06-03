Afrika Birliği: Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi

03 Haziran 2022 Cuma, 17:25

Afrika Birliği Başkanı ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de gerçekleştirdiği görüşmede, coğrafi açıdan uzak olmalarına rağmen Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiklerini söyledi.

Macky Sall, Rusya’dan tahıl etmekte zorluklar yaşadıklarını anlatarak, “Rusya’ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya’dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok. Gübreye de erişimimiz yok ve bu durum Afrika’nın gıda güvenliğini etkiliyor” diye konuştu.

Sall, gıda ürünlerine yönelik söz konusu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret ederek, "Gıda ürünlerinin, özellikle tahıl ve gübrelerin yaptırımlardan muaf tutulması için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.