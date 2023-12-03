Afrika ülkesi Cumhurbaşkanı duyurdu: 'Darbe girişimi oldu'

Gine Bissau’nun Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ulusal Muhafızların Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'yu polis nezaretinden çıkarmasının ardından çıkan çatışmaları, “darbe girişimi” olarak nitelendirdi.

İHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:30
Afrika ülkesi Cumhurbaşkanı duyurdu: 'Darbe girişimi oldu'
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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’da Ulusal Muhafızlar, başkent Bissau'da geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde yolsuzlukla suçlanan polis nezaretindeki Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'yu karakola baskın düzenleyerek serbest bıraktı.

Gine Bissau’nun Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo özel kuvvetler ve ulusal muhafızlar arasında çıkan çatışmanın ardından yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının “darbe girişimi” olduğunu duyurdu.

GÜVENLİK YENİDEN SAĞLANMIŞTI

Çatışmaların ardından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve güvenliğin yeniden sağlandığı belirtilmiş, ordu tarafından yapılan açıklamada ise Ulusal Muhafız grubunun liderinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.


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