Afrika ülkesinde 'darbe planı' engellendi: Eski bakan tutuklandı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:59

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:59

Benin Ekonomik Suçlar ve Terörizmle Mücadele Mahkemesi (CRIET) Savcısı Elonm Mario Metonou, başkent Porto-Novo'da düzenlediği basın toplantısında, Benin güvenlik güçlerinin 25 Eylül Çarşamba günü "darbe planını" engellediğini açıkladı.

Planın ilk somut eyleminin 6 Ağustos'ta Cumhuriyet Muhafızları Komutanı'nın bir Fildişi Sahili bankasında kendi adına hesap açmasıyla gerçekleştiğini açıklayan Metonou, bu hesapta 105 milyon CFA frankı (yaklaşık 178 bin dolar) bulunduğunu belirtti.

Metonou, "Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Djimon Dieudonne Trvoedjre'nin (darbeye karşı) direncini kırmak için 24 Eylül 2024'te kendisine 1,5 milyar CFA frankından (yaklaşık 2,5 milyon dolar) fazla para teslim ettiler" dedi.

Yetkili, para teslimi sırasında Homeky ve Tevoedjre'nin yakalandığını ve iş insanı Boko'nun da kısa süre sonra gözaltına alındığını bildirdi.

Savcı Metonou, "darbe planını" cuma günü eyleme geçirmeyi amaçlayan bu kişilerin tutuklandığını açıkladı.

Metonou, plana dahil olan herkesin tespit edilmesi için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un ikinci anayasal görev süresinin dolmasına 2 yıldan az süre kaldı. Talon 2026'da iktidarı yeni bir lidere devretmek zorunda kalacak.