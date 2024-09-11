Afrika ülkesindeki bir cezaevinde firar: Çok sayıda mahkum kaçtı

Liberya'nın başkenti Monrovia'nın yakınlarındaki bir cezaevinden 47 mahkum firar etti.

Afrika ülkesindeki bir cezaevinde firar: Çok sayıda mahkum kaçtı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:04

Ulusal basındaki haberlere göre, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Monrovia'ya 55 kilometre uzaklıktaki Kakata kasabasındaki hapishanenin güvenlik sisteminde sorun yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, sorun nedeniyle 47 mahkumun kaçtığı ifade edildi.

"Yaşanan olaydan dolayı derin endişe duyulduğu ve kaçan mahkumların yakalanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı" belirtilen açıklamada, firari mahkumların bulunmasında polise yardımcı olması için ek personelin görevlendirildiği aktarıldı.


Etiketler: #Liberya #CEZAevi

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