Afrika ülkesinde gizemli hastalık alarmı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo-Central Eyaleti’ne bağlı Madimba köyünde ortaya çıkan ve henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle, 4’ü Madimba Lisesi öğrencisi olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hastalığın ilk belirtilerinin şiddetli baş ağrısı ve ardından bilinç kaybı olduğu, hastalığa yakalanan kişilerin ise kısa süre içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde durulduğunu ancak kesin tanının henüz konulmadığını açıkladı.

Yetkililer, etkenin belirlenmesi ve yeni ölümlerin önlenmesi amacıyla acil tıbbi ve lojistik destek çağrısında bulundu.