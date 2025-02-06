Afrika ülkesinde isyancılar, ele geçirdikleri bölgeye vali atadı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:07

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:07

M23'ün siyası kanadı Kongo Nehri İttifakından (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletindeki idari yapının yeniden düzenlendiği ilan edildi.

Açıklamada, Bahati Musanga Joseph'in Kuzey Kivu'nun valisi olarak atandığı, iki vali yardımcılığı pozisyonuna da Manzi Ngarambe Willy ve Amani Bahati Shaddrak'ın getirildiği belirtildi.

Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'yı geçen hafta ele geçiren M23, 2 gün önce ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

KDC hükümeti, isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı bir propaganda olduğunu savunarak, çatışmaların hala devam ettiğini ileri sürmüştü.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını açıkladı.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.