Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 35 sivil öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu’nun Lubero bölgesinde bulunan Ombele köyündeki sivillere Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 35 sivil yaşamını yitirdi.

BİRÇOK SİVİL REHİN ALINDI

Çevredeki evleri yağmalayan ADF üyeleri birçok sivili rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.


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