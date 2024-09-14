Afrika ülkesindeki darbe girişimi davası sonuçlandı: 3'ü ABD vatandaşı 37 kişiye idam cezası!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:13

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:13

Aralarında bir İngiliz, Belçikalı, Kanadalı ve birkaç Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğu sanıkların, "terörizm, cinayet ve suç ortaklığı" gibi suçlamalarla ilgili kararı temyiz edebilecekleri belirtildi. Haziran ayında başlayan davada on dört kişi beraat etmişti.

Mayıs ayında az tanınan muhalif figür Christian Malanga tarafından yönetilen ve başkanlık sarayını ve Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'nin yakın bir müttefikini hedef alan başarısız darbe girişimi sırasında altı kişi öldürülmüştü. Ordu, Malanga'nın saldırıyı sosyal medya üzerinden canlı yayınladıktan kısa bir süre sonra tutuklanmaya direnirken vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Malanga'nın ABD vatandaşı olan 21 yaşındaki oğlu Marcel Malanga ve diğer iki Amerikalı saldırıdan suçlu bulundu. Annesi Brittney Sawyer, oğlunun masum olduğunu ve kendisini sürgündeki bir gölge hükümetin başkanı olarak gören babasını takip ettiğini söyledi.

Diğer ABD'li yargılananlar arasında Marcel Malanga ile birlikte Utah'tan Afrika'ya uçan Tyler Thompson Jr. ve bir altın madenciliği şirketi aracılığıyla Christian Malanga'yı tanıdığı söylenen 36 yaşındaki Benjamin Reuben Zalman-Polun da vardı.

Mozambik hükümeti tarafından yayınlanan resmi bir dergiye ve Afrika İstihbarat bülteninin bir raporuna göre şirket, 2022 yılında Mozambik'te kuruldu.

Thompson'ın ailesi, Christian Malanga'nın niyetleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, siyasi aktivizm planları olmadığını ve Kongo'ya girmeyi bile planlamadığını savunuyor. Thompson'ın üvey annesi, onun ve Malangaların sadece Güney Afrika ve Eswatini'ye seyahat edeceklerini söyledi.

Kararın okunması ve açık hava askeri mahkemesi önünde verilen hüküm televizyondan canlı olarak yayınlandı.

Geçtiğimiz ay askeri savcı Yarbay Innocent Radjabu yargıçlardan “psikolojik sorunları” olan biri hariç tüm sanıkları idam cezasına çarptırmalarını istemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yetkililerin ülkedeki şiddeti ve militan saldırıları önlemek için çabaladığı bir dönemde, yirmi yıldan uzun süredir devam eden ölüm cezası yasağını kaldırarak bu yılın başlarında ölüm cezasını yeniden yürürlüğe koydu.