Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Afrika ülkesi Malavi'de vaka görülmesi sonrası Afrika'da 23 milyon çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanacağını duyurdu.
UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocuk felci ile mücadele için kıta genelinde aşılama yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, çocuk felcinin yaygınlaşmasını önlemek için 23 milyon çocuğun aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.
İlk adımda Malavi'de başlayacak aşılama kampanyasının Mozambik, Zambiya ve Tanzanya gibi ülkelerde devam edeceği kaydedildi.
5 YIL SONRA GÖRÜLEN İLK VAKA
Malavi'de 17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocukta ilk vaka tespit edilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun "Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı.
Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.
Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.
Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.
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