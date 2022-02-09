Afrika’da açlık tehdidi büyüyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Dünya Gıda Programı, Afrika Boynuzu’nda 1981’den bu yana en kurak dönemin görüldüğünü, milyonlarca kişinin ağır açlık koşullarıyla yüz yüze olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı oluşum acil yardım çağrısı yaptı.

ACİL İNSANİ YARDIM İHTİYACI



Açıklamada, Etiyopya, Kenya ve Somali’de 13 milyon kişinin yılın ilk çeyreğinde kuraklığın etkisiyle açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi. Peş peşe üç yağış döneminin de beklenenin altında olmasından ötürü tarım ürünlerinin zarar gördüğü, besi hayvanlarının telef olmaya başladığı, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle ailelerin evlerini terk ettiğine işaret edildi. Gıda Programı’nın Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, krizin önlenebilmesi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Buna göre Dünya Gıda Programı’nın gelecek altı ayda 4.5 milyon kişiye yardım edebilmek için gerekli olduğunu açıkladığı rakam ise yaklaşık 327 milyon dolar.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Temsilcisi Muhammed Fall ise önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuğun yaşamını yitireceğini belirterek “Felaketin önlenmesi için harekete geçilmesi” çağrısı yaptı.

Bölgede 2011’deki kuraklık ve gıda krizi sırasında Somali’de çoğu çocuk yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.