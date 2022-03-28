Afrika'da su güvenliğine sahip ülkeler arasında Mısır, Botsvana ve Gabon bulunuyor

28 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Birleşmiş Milletlerin (BM) kıta ülkelerinin suya erişimini mercek altına aldığı yeni raporunda, 54 Afrika ülkesinden sadece 13'ünün makul seviyede su güvenliğine sahip olduğu ifade edildi.

Mısır, Botsvana, Gabon, Morityus, Tunus ve Güney Afrika gibi ülkeler su güvenliği endeksinde en üst sırada yer alırken, 100 üzerinden 70 puana ulaşabilen tek ülke Mısır oldu.

Suya erişimin yanı sıra su altyapısı, suyun verimli kullanımı ve atık su yönetimi gibi farklı başlıkların da değerlendirildiği endekste, kıta nüfusunun yüzde 29'unun, yaklaşık 353 milyon kişinin temel içme suyu hizmetine erişimi olmadığı kaydedildi.

Endekste en alt sırada yer alan ülkeler ise Eritre, Sudan, Gine Bissau, Somali, Çad ve Nijer oldu.

Raporda, son 3-5 yılda Afrika ülkelerinin çoğunun su güvenliği konusunda çok az ilerleme kaydedebildiği aktarıldı.