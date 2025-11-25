Afrikalı 'Adolf Hitler' yeniden seçilmeye hazırlanıyor

Namibya’da yerel seçimler yaklaşırken, ilginç ismi nedeniyle uluslararası gündeme tekrar oturan siyasetçi Adolf Hitler Uunona, perşembe günü yapılacak ara seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uunona, 2020’de aynı bölgede oyların %85’ini alarak rahat bir zafer elde etmişti.

59 yaşındaki Swapo Partisi üyesi Uunona, adının Adolf Hitler ile aynı olmasının dünya genelinde yarattığı şaşkınlığın farkında.

2020’de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, isim seçimiyle ilgili şunları söylemişti:

“Babam muhtemelen Adolf Hitler’in neyi temsil ettiğini bilmiyordu. Çocukken bu isim bana tamamen normal geliyordu. Ancak büyüyünce bu adamın dünyayı ele geçirmek istediğini öğrendim. Bu fikirlerle hiçbir bağım yok.”

Uunona, eşi tarafından özel hayatta “Adolf” olarak çağrıldığını, ancak kamuoyunda genellikle “Hitler” kısmının kullanılmadığını söyledi. Buna rağmen adını değiştirmeyi düşünmediğini, çünkü tüm resmi belgelerde bu şekilde kayıtlı olduğunu belirtti.

ESKİ ALMAN KOLONİSİ OLAN NAMİBYA'DA ALMAN İSİMLERİ YAYGIN

Namibya, yıllarca Alman sömürgesi olarak yönetildiği için ülkede hâlâ çok sayıda Alman yer adı bulunuyor. “Adolf” gibi geleneksel Alman isimlerinin ülkede görülmesi de bu tarihsel bağın sonucu olarak yaygın kabul ediliyor.

2020’de Uunona’nın yaşadığı Oshana bölgesinde, arkasında “Adolf Hitler” yazısı ve svastika bulunan bir araç görüntülenmişti.

Siyasetçi, aracın kendisine ait olmadığını belirterek bu “kabul edilemez ve utanç verici” görüntülerle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamıştı.

Uunona’nın ismi dünya genelinde şaşkınlık yaratsa da kendisi uzun süredir bölgesinde hizmet eden, yerel altyapı ve sosyal hizmetlere odaklanan bir siyasetçi.