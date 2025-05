Afrikalı milletvekili silahlı saldırıda öldürüldü

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:16

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:16

Kenya'nın başkenti Nairobi’de, motosikletli saldırganlar tarafından vurulan muhalefet milletvekili Charles Were hayatını kaybetti.

Yerel medya kuruluşları Citizen TV, The Nation ve The Standard’ın aktardığına göre, Batı Kenya’daki Kasipul seçim bölgesini temsil eden Were, motosikletle kendisini takip eden iki silahlı saldırgan tarafından hedef alındı.

Saldırganlardan biri motosikletten inerek, milletvekilini yakından vurarak öldürdü.

Aracındaki şoför saldırıdan kurtulurken, Charles Were kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Charles Were, 2022 seçimlerinde William Ruto'ya karşı kaybeden muhalefet lideri Raila Odinga’nın liderliğindeki ODM (Orange Democratic Movement) partisinin bir mensubuydu.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Odinga, sonrasında Ruto ile ulusal meselelerin çözümü için uzlaşmaya varmıştı.