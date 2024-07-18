Kenya'da siyasi kriz: Muhalefetten koalisyon kararı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:25

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:25

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun kabineyi feshetmesinin ardından yeni hükümet tartışmaları devam ederken, muhalefet koalisyonu açıklamada bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, Raila Odinga liderliğindeki Muhalif Azimio koalisyonundan yapılan açıklamada, muhalefet paydaşlarının ülkedeki krizin çözümü için tüm tarafların katılacağı bir anayasal ortaklık talep ettiği ifade edildi.

Açıklamada, muhalefetin Ruto'nun liderliğindeki herhangi bir koalisyona katılmayacağı, Muhalif Azimio koalisyonunun, iktidar koalisyonu Kenya Kwanza hükümetinin bir parçası olmayacağı belirtildi.

Kenya polisi, grupların organizasyondan yoksun olmasını gerekçe göstererek başkent Nairobi’de protesto yapılmasını yasakladı.

Polis yetkilileri, gösterilerin lidersiz olmasının güvenliği sağlamayı zorlaştırdığını belirterek, "kamu güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar gösterilerin yasaklandığını" bildirdi.

Kenya'da 18 Haziran'dan bu yana hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Ruto 11 Temmuz'da, kabineyi feshederek aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurmuştu.