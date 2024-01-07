Yaklaşık 9 ton uyuşturucu ahşap döşeme altında yakalandı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:55

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:56

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın batısındaki Oruro'da yerel piyasa değeri yaklaşık 224 milyon dolar olan yaklaşık 9 ton kokain ele geçirildiği açıklandı. El konulan 8,8 ton kokainin ülkede bir seferde yakalanan en büyük miktarda kokain olduğu ifade edildi.

Reuters'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Luis Arce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olduğunu ifade ederek uyuşturucu maddenin bir kamyonda ahşap döşeme malzemelerinin içine gizlenmiş bir şekilde bulunduğunu söyledi. Devlet Başkanı'nın açıklamasına göre, uyuşturucunun, yerel piyasa değerinin 2 katında fazla olan 526 milyon satılması beklenen Hollanda'ya gönderilmek üzere sevk edildiği tahmin ediliyor.

Bolivya güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda dokuz baskın yapıldığı ve dört uyuşturucu kaçakçısı şüphelisinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.